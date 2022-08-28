В Казань на матч «Рубина» с «КАМАЗом» приедут мэр и две тысячи челнинцев

Казанцы после 6 туров с 11 баллами идут на 7-м месте, челнинцы с 16 очками лидируют в турнирной таблице Первой лиги. Фото: www.rubin-kazan.ru

В Казань на игру седьмого тура Первой лиги между «Рубином» и «КАМАЗом» приедут от двух до трех тысяч болельщиков из Набережных Челнов. Об этом «КП-Казань» сообщил источник из руководства стадиона «Ак Барс Арена».

По нашей информации, именно исходя из такого числа, челнинский клуб подал заявку на гостевой фан-сектор 45-тысячного стадиона в Казани.

Стоит отметить, что на выезд в столицу республики руководство «КАМАЗа» организовывает около двадцати бесплатных автобусов. Кроме того, принципиальную игру между двумя татарстанскими клубами посетит мэр Набережных Челнов и по совместительству президент «КАМАЗа» Наиль Магдеев, а также большая часть представителей Исполкома города.

Напомним, матч «Рубин» - «КАМАЗ» состоится в воскресенье, 28 августа, в 18:00. Казанцы после 6 туров с 11 баллами идут на 7-м месте, челнинцы с 16 очками лидируют в турнирной таблице Первой лиги.

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