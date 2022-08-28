В Чебоксарах упали цены на печенье, мясные консервы и сгущеное молоко

Цены фиксировали в течение прошедшей недели. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Чебоксар провели мониторинг цен в местных магазинах и супермаркетах на социально-значимые товары. Так, цены как поднялись, так и снизились на ряд продуктов, сообщили после анализа.

За минувшую неделю подешевели мясные консервы, сгущенное молоко с сахаром, печенье, репчатый лук, рыбные консервы, макароны и картофель. Подорожали чай, капуста, гречка, хлеб ржаной, подсолнечное масло, яйца.

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