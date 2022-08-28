В Татарстане за сутки выявили еще 202 случая COVID-19

С начала пандемии коронавирус был диагностирован 156 620 жителей республики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 202 новых случая COVID-19, госпитализировали 86 зараженных и выписали 41 переболевшего вирусом человека. Такие цифры в воскресенье, 28 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус был диагностирован 156 620 жителей республики, 150 799 из которых выздоровели, а две тысячи - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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