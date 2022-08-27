В Казани открылся «Квартал юстиции» с Центром бесплатной юридической помощи

Комплекс расположился на улице Хади Такташа. Фото: Денис Гордийко

В субботу, 27 августа, в Казани открыли комплекс административных зданий «Квартал юстиции». В мероприятии среди прочих приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко.

«Квартал юстиции» расположился на улице Хади Такташа. Он включает в себя здания Управления Министерства юстиции по Татарстану, Юридической клиники Всероссийского государственного университета юстиции, Центра содействия развитию гражданских инициатив и Центра бесплатной юридической помощи. Последний заработает с 1 октября.

Чуйченко подарил правительству Татарстана автомобиль, который будет использоваться при оказании бесплатной юридической помощи жителям отдаленных районов.

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