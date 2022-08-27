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Здоровье27 августа 2022 11:19

Минниханов поручил возобновить в Татарстане работу оперштаба по борьбе с COVID-19

Дело в том, что в регионе продолжает расти число ежедневно выявляемых случаев вируса
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По словам главы республики также важно активизировать работу по вакцинации населения от болезни. Фото: пресс-служба главы Татарстана

По словам главы республики также важно активизировать работу по вакцинации населения от болезни. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил возобновить в республике работу оперштаба по борьбе с COVID-19. По его словам, эпидситуацию нужно держать под жестким контролем. Для этого также важно активизировать работу по вакцинации населения.

- Обращаюсь к руководителям трудовых коллективов, к представителям бюджетной сферы – все санитарно-эпидемиологические требования должны быть соблюдены, в том числе масочный режим, - заявил Минниханов в ходе совещания в Доме правительства региона 27 августа.

Напомним, в Татарстане растет число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Так, например, за минувшие сутки вирус подтвердился у 176 местных жителей.

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