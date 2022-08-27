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Здоровье27 августа 2022 10:54

В Татарстане продолжает расти число случаев COVID-19, за сутки выявили еще 176

Коллективный иммунитет местного населения к вирусу по-прежнему низкий
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
С начала пандемии болезнь была подтверждена у 156 418 жителей республики.

С начала пандемии болезнь была подтверждена у 156 418 жителей республики.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 176 новых случаев COVID-19, госпитализировали 97 зараженных и выписали 39 переболевших вирусом человек. Такие цифры в субботу, 27 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус был диагностирован 156 418 жителям республики, 150 758 из которых выздоровели, а две тысячи - скончались. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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