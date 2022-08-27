Казанский академический русский Большой драматический театр им.В.И.Качалова едет в Набережные Челны

Фото: КАРБДТ им.В.И.Качалова

7 сентября в 18:00 на сцене ДК «КАМАЗ» (пр.Мира, д. 87/22) один из старейших театров страны сыграет современную историю «Глумов» (12+), поставленную Александром Славутским по пьесе А.Н.Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Один из лучших спектаклей репертуара театра, участник Международного фестиваля в Марселе (Франция, 2012), Международного театрального фестиваля «Осенние театральные встречи» в Болгарии (2009), Всероссийского фестиваля «Островский в доме Островского» (г.Москва, 2010), фестиваля русских театров (г.Йошкар-Ола, 2009), фестиваля «Вперед к Островскому» (г.Санкт-Петербург, 2021г.)

«Глумов» - это рассказ о том, как выбиваются в люди, о маленьком человеке в лицемерном мире больших чиновников, о трагическом одиночестве сильной личности, о нас с вами. Современная история, актуальная, как и сто сорок лет назад.

Роли исполняют: Народная артистка России и Татарстана Светлана Романова, заслуженный артист России и народный артист Татарстана Михаил Галицкий, народные артисты Татарстана Илья Славутский, Елена Ряшина, заслуженные артисты Татарстана Антонина Иванова, Елена Галицкая, Надежда Ешкилева, Илья Скрябин, Алексей Захаров, ведущий молодой артист театра Павел Лазарев и другие.

Александр Славутский - художественный руководитель-директор КАРБДТ им.В.И.Качалова:

- Для нашего театра эти гастроли имеют особое значение. В прошлом театральном сезоне мы дважды побывали в Верхнем Услоне со спектаклями «Последний день» и «Незабываемое. Женские голоса войны». И вот в преддверии нового театрального сезона мы едем в Набережные Челны – город, с которым у нас давние связи, в котором, так получилось, мы были последний раз почти десять лет назад. Но мы помним тот теплый прием, овации, благодарности. Очень многие наши зрители из Набережных Челнов приезжают к нам на спектакли в Казань, знают нас, любят наш театр. И мы будем рады увидеться с ними в их родном городе. 7 сентября мы сыграем один из наших лучших спектаклей - современную историю «Глумов» по пьесе «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского - замечательного великого драматурга, одного из наших любимых авторов. Верим, что наш диалог с челнинским зрителем продолжится!