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Происшествия27 августа 2022 13:06

В результате массового ДТП в Чебоксарах иномарка вылетела на тротуар

Авария с участием трех авто произошла на перекрестке улицы Николаева и проспекта Ленина
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: МВД по Чувашии

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: МВД по Чувашии

В пятницу, 26 августа, на перекрестке улицы Николаева и проспекта Ленина в Чебоксарах столкнулись автомобили Volkswagen, «Лада» и Citroen. От удара первая иномарка вылетела на тротуар. Пешеходов там в тот момент не было.

Помощь медиков в итоге понадобилась пассажиру отечественной легковушки.

- Все участники ДТП были трезвы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, - говорят в пресс-службе МВД по Чувашии.

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