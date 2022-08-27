В результате массового ДТП в Чебоксарах иномарка вылетела на тротуар

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: МВД по Чувашии

В пятницу, 26 августа, на перекрестке улицы Николаева и проспекта Ленина в Чебоксарах столкнулись автомобили Volkswagen, «Лада» и Citroen. От удара первая иномарка вылетела на тротуар. Пешеходов там в тот момент не было.

Помощь медиков в итоге понадобилась пассажиру отечественной легковушки.

- Все участники ДТП были трезвы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, - говорят в пресс-службе МВД по Чувашии.

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