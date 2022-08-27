Обо всем этом сообщает Гидрометцентр республики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судя по всему, жара в Татарстане в ближайшие дни отступать не собирается. По прогнозам синоптиков, днем в субботу, 27 августа, и в воскресенье, 28 августа, столбики термометров будут показывать до +34 градусов. Это же ждет местных жителей и в начале будущей недели.

Так, ночью на 28 августа в Татарстане ожидается от +10 до +15, на западе до +19, а днем - от +29 до +34. Ветер будет слабым до умеренного, существенных осадков не ожидается.

Ночью на 29 августа также от +10 до +15, на западе до +20, а днем - от +29 до +24. Ветер умеренный, существенных осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр республики.

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