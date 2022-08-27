За неделю в Татарстане подорожали все марки бензина

Что касается стоимости дизельного топлива, то здесь изменений нет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За неделю с 15 по 22 августа в Татарстане подорожали все марки бензина. Так, например, цены на АИ-92 и АИ-95 выросли на две копейки - до 45,96 и 49,34 рубля за литр соответственно. А вот АИ-98 стал дороже на 83 копейки и теперь стоит 66,44 рубля за литр, сообщает Татарстанстат.

Что касается стоимости дизельного топлива, то здесь изменений нет. Его по-прежнему можно приобрести за 52,41 рубля за литр, как это было и неделю назад.

Напомним, стоимость бензина в республике начала расти с 8 августа. Подобной тенции в регионе не наблюдалось с начала 2022 года.

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