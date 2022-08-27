Житель Чебоксар напал с ножом на собутыльника во время пикника в лесу

От полученных травм потерпевший скончался в больнице спустя сутки. Фото: СУ СКР по Чувашии

51-летнего жителя Чебоксар признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью собутыльника, вследствие чего тот скончался. Мужчина и сам не отрицал свою вину.

Преступление произошло 11 июля 2021 года. Установлено, что приятели распивали алкоголь в лесном массиве, но в какой-то момент поссорились. В ходе конфликта осужденный набросился с ножом на своего 28-летнего друга и не менее трех раз ударил его по животу и шее. Молодой человек попытался убежать, но злоумышленник догнал его и еще раз ударил. От полученных травм потерпевший скончался в больнице спустя сутки.

В итоге злоумышленник приговорен к восьми годам колонии строгого режима, сообщает следственное управление СКР по Чувашии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram