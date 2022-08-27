В Татарстане простились с Иваном Калашниковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине

Памятный митинг прошел в селе Сухарево. Фото: пресс-служба Главы Нижнекамского муниципального района

В пятницу, 26 августа, в нижнекамском селе Сухарево простились с 31-летним Иваном Калашниковым, который погиб в бою в ходе спецоперации на Украине. Памятный митинг состоялся на площади у Монумента Победы.

Проводить бойца в последний путь пришли не только родные и близкие, но также неравнодушные местные жители и представители власти. Так, на церемонии выступил и.о. главы Нижнекамского района Александр Умников.

- Иван сделал свой осознанный выбор и до последней минуты своей жизни оставался верен присяге. Исполняя свой воинский долг, он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине. У него были большие планы на жизнь, но, когда пришло время идти в армию, он отслужил срочную службу, заключил контракт и в тяжелый для страны период с оружием в руках пошел защищать интересы своей Отчизны, выбрав для себя непростой и благородный путь защитника мира. Именно таким он останется в памяти всех, кто его знал, - заявил он.

Ивану был 31 год. Фото: пресс-служба Главы Нижнекамского муниципального района

Руководитель совета ветеранов района Григорий Китанов попросил главу Сухаревского сельского поселения Ришата Галимова подготовить предложения по увековечиванию памяти героя.

Ивана Калашникова похоронили на местном кладбище под звуки военного оркестра.

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