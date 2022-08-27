На данный момент бывший мэр является депутатом Госдумы России VIII созыва. Фото: айдарметшин.рф

Айдар Метшин стал Почетным гражданином Нижнекамска. Соответствующее звание ему было присвоено в пятницу, 26 августа, в ходе очередной сессии городского совета. Депутаты отметил значительный личный вклад бывшего мэра в социальное, экономическое и инвестиционное развитие района, а также в повышение качества жизни местных жителей.

Напомним, Айдар Метшин возглавлял Нижнекамский район с 2006 по 2021 годы. На данный момент он является депутатом Госдумы России VIII созыва.

Метшин был награжден медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002), «В память 1000-летия Казани» (2005), «За доблестный труд» (2012), «За заслуги перед Татарстаном» (2018), орденом Петра Великого I степени (2008) и благодарственным письмом президента Татарстана (2009).

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