В Казани знакомством с мордовской культурой завершили проект «Древо жизни»

Фото: Валерий Копылов

25 августа в парке «Черное озеро» состоялось завершающее в 2022 году мероприятие просетительского проекта «Древо жизни», которое в этот раз было посвящено мордовской культуре. До этого жителей и гостей Казани познакомили с марийской, удмуртской и чувашской культурами.

Так, в этот четверг в парке всех пришедших познакомили с традиционными мордовскиим костюмами, декоративно-прикладным искусством, играми, пословицами, а также рецепты мордовских блюд.

Фото: Валерий Копылов

Например, были представлены изделия быта и утвари мордвы-эрзя и мордвы-мокша. Все желающие смогли принять участие в мастер-классе по мордовской вышивке, ткачеству, изготовлению куклы-закрутки – символа семейного очага, куклы-плетенки, а также мордовского музыкального духового инструмента – нюди.

Фото: Валерий Копылов

Для детей на этом празднике организовали две площадки. Это «Поляна детства», где можно было сыграть в подвижные мордовские игры, и «Сказочная поляна», где ребят познакомили с мордовскими сказками.

А в амфитеатре парка прошел мастер-класс по традиционному мордовскому танцу. На сцене в это время выступали фольклорный ансамбль «Эрзянка», мордовский ансамбль народной песни «Од ойме» и многонациональная фолк группа «Zakaria».

Фото: Валерий Копылов

Главным же хедлайнером этого концерта стала этнографическая фольклорная студия «Мерема» из Саранска. Завершился праздник этнодискотекой.

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