Иннополису выделили 29 миллиардов рублей для строительства жилья бизнес-класса для программистов

Такое проектное финансирование застройщику предоставил Банк ДОМ.РФ. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Банк ДОМ.РФ предоставил застройщику проектное финансирование на 29 миллиардов рублей для возведения в Иннополисе ЖК «Квартал Ю».

Речь идет о строительстве 31 дома бизнес-класса на 2 995 квартир. Которые предоставят программистам по программам льготной и специальной ИТ-ипотеки. В итоге за счет их притока население Иннополиса должно увеличиться почти в два раза.

На данный момент уже идут работы по возведению первых трех домов на 275 квартир, которые должны быть сданы в первом квартале 2024 года.

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