В Казани на Кремлевской дамбе произошло массовое ДТП, столкнулись девять машин

Водители врезались один за другим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту пятницу, 26 августа, в Казани на Кремлевской дамбе в час-пик одна из машин в потоке резко затормозила, возможно, избегая столкновения. К этому оказался не готов водитель автомобиля, который ехал сзади. Через некоторое время другие автомобилисты, пытаясь перестроится на другую полосу движения, не ожидали на своем пути такого препятствия в виде стоящих машин. Один за другим по принципу «паровозика» они врезались. В итоге очевидцы произошедшего насчитали там девять автомобилей. О пострадавших в этом массовом ДТП официально не сообщается.

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