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Общество26 августа 2022 15:15

Казань обогнала все города-миллионники России по динамике роста цен на жилье

С начала 2022 года цена на один квадратный метр в новостройках в столице Татарстана повысилась в среднем на 27%
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Москва в этом рейтинге находится на предпоследнем месте.

Москва в этом рейтинге находится на предпоследнем месте.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По темпам роста средней цены за один квадратный метр в новостройках с начала 2022 года Казань возглавила рейтинг российских городов-миллионников.

Так, с января она стоимость метра жилья в столице Татарстана повысилась на 27% и составляет сейчас 179 тысяч рублей.

На втором месте рейтинга расположился Ростов-на-Дону с 26% темпами роста и 118 тысячам рублей за «квадрат», на третьем месте – Самара, где с начала года стоимость квадратного метра возросла на 25% и равна 97,5 тысячам рублей.

Интересно, что Москва тут заняла предпоследнее место – темп роста 5%. Как объяснили РБК эксперты «ЦИАН.Аналитики», тут лидерство Казани над столицей обусловлено относительно низкими ценами на начало года, когда как в Москве они изначально высокие – сейчас это в среднем 321,2 тысячи рублей за квадратный метр.

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