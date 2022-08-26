В Чувашии школьники отправятся в бесплатный тур по республике

Это путешествие позволит детям получить полезные знания об истории и культуре своего родного края. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Чувашии учащимся 5-9 классов, имеющим достижения в образовании, спорте, искусстве и культуре предоставят возможность бесплатно путешествовать по республике. Эта программа стартует в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», заявил глава республики Олег Николаев.

Так, ребята получат качественный туристический продукт с проживанием в гостинице уровня не менее 3 звезды, с питанием и интерактивной программой. За два месяца - сентябрь и октябрь, отправится в тур смогут около пяти тысяч учеников. В этом помогут семь туристических компаний Чувашии.

- Ребята смогут посетить Чебоксары, Новочебоксарск, Мариинский Посад, Козловка, Ядрин и Алатырь. Такие путешествия позволят детям получить полезные знания об истории и культуре своего родного края, - отметил Олег Николаев.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram