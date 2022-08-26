В Набережных Челнах камера засняла, как иномарка жестко сбила мальчика на самокате

За секунду до наезда. Фото: скриншот с видео

В эту пятницу, 26 августа, в Набережных Челнах во дворе одного из домов Замелекесья машина сбила ребенка на самокате. Данное ДТП засняла камера наружного видеонаблюдения. Судя по записи, двигаясь по внутренней дороге, водитель кроссовера жестко сбивает мальчика, который неожиданно выехал на проезжую часть из-за припаркованного фургона.

Увидев, что произошло, водитель иномарки тут же выскакивает из машины. Причем настолько стремительно, что не ставит даже ее на ручной тормоз. Из-за этого кроссовер продолжает двигаться по инерции и заезжает на газон. Но мужчину это, видимо, уже не волнует. Он подбегает к мальчику, поднимает его с асфальта и уносит подальше с дороги.

Какие травмы получил ребенок, пока официально никто не сообщает.

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