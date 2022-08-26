Магдеев призвал жителей Набережных Челнов поддержать «КАМАЗ» во время матча с «Рубином»

Мэр татарстанского автограда пригласил фанатов футбола приехать в Казань. Фото: скриншот

Мэр Набережных Челнов призвал горожан поддержать местную футбольную команду «КАМАЗ», которое предстоит сыграть с казанским «Рубином». Он пригласил фанатов приехать в столицу Татарстана.

- Болельщики – большая часть нашей команды. И во времена триумфа, радостных побед, и в сложные времена, и, безусловно, в преддверии принципиального захватывающего матча с «Рубином», - заявил градоначальник.

Матч состоится 28 августа на стадионе «Ак Барс Арена». Начало запланировано на 18:00.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram