Хедлайнером «Урам феста» в Казани станет певица ANIKV

ANIKV записала совместные песни с Бастой, Markul, SALUKI, Aarne, M’Dee. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что на фестивале «Урам фест», который состоится в Казани в День города и республики, выступит автор и исполнительница песен Анна Онанова, более известная под псевдонимом ANIKV. Мероприятие начнется в экстрим-парке в 12:00, а артистка выйдет на сцену около девяти часов вечера.

ANIKV исполнит такие свои хиты, как «Меня не будет», «Тесно», «Огни».

Напомним, помимо концерта участников «Урам феста» будет ждать чемпионат Татарстана по самокатному спорту, турнир по стритболу и танцевальные батлы. Также в парке организуют арт-спейс и маркет.

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