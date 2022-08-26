В Набережных Челнах осудили мать, которая пырнула ножом в спину сына

Женщина раскаялась в совершенном и полностью признала свою вину. Фото: Евгения ГУСЕВА

В городском суде Набережных Челнов местная жительница раскаялась и признала свою вину в том, что пырнула ножом в спину взрослого сына. В итоге за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, приговорили к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.

- Данный приговор в законную силу пока не вступил, - сообщили в пресс-службе суда.

Как рассказала сама женщина, они часто ссорились с сыном из-за ее банковской карты. Он болел, нигде не работал, потому и частенько забирал карту, чтобы снять с нее мамину пенсию. В последний раз на требование вернуть карточку, сын отозвался оскорблениями и покрыл родительницу матом. От этого женщине стало так обидно, что она пошла на кухню взяла со стола нож и зашла с ним в комнату, где находился ее сын. Она ударила его лезвием один раз в спину. Мужчина выжил, на мать завели уголовное дело. Вот только сын не дожил до приговора – скончался от цирроза печени.

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