Актриса Екатерина Климова записала видео-поздравление для казанцев накануне Дня города

Фото: Иван ВИСЛОВ

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова поздравила жителей Казани с грядущим Днем города и республики. Актриса также пригласила горожан на премьеру своего нового фильма - блокбастера «Красная Шапочка», который выйдет на большие экраны 22 сентября.

Этот фильм станет своеобразным приквелом знаменитой сказки Шарля Перро, в котором Красная Шапочка в исполнении Таисии Калининой откроет тайну своего происхождения. Зрителям покажут не только мать и бабушку главной героини, но и ее отца - отважного Волкобоя, которого сыграл Данила Якушев. Место волка в ленте займет целая стая кровожадных оборотней, роль вожака которой исполнил Алексей Серебряков.

Фото: кадр из фильма

- Нам было очень важно показать «Красную Шапочку» в новом формате для нового поколения подростков, - говорит генеральный продюсер фильма Лина Арифулина - Мы переосмыслили сюжет, соединив классические традиции русских сказок и фильмов с новейшими технологиями и методами съемок. Наш зритель сейчас абсолютно другой, он смотрит по-другому, воспринимает все сквозь призму игры, динамики, и поэтому для нас было очень важно совместить эти условия, сохранив при этом устои сказки, смыслы, важность понимания и вечность. В фильме очень сильный драматический второй план — это принятие отсутствия отца, принятие решений — то, что подросткам дается нелегко. И наша Красная Шапочка проходит тяжелый эмоциональный путь, прежде чем взять на себя ответственность. Мы хотели, чтобы наш фильм стал знаковым для нынешнего поколения, как когда-то стала культовой «Шапочка» 77-го года.

Прокатчиком фильма стала компания «Централ Партнершип». Над созданием картины работала команда российской кинокомпании «Три А» при поддержке Фонда кино, а также компании Entire Promo Lab.

Фото: кадр из фильма

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