Сумму выплат бойцам чувашского батальона «Атал» увеличили до 300 тысяч рублей

Кабмин республики будет разрабатывать дополнительные меры для поддержки вышеназванных категорий лиц. Фото: Артем ЛЕНЦ

В Чувашии увеличат единовременную выплату бойцам-добровольцам именного батальона «Атал», которые будут участвовать в спецоперации на Украине. Если раньше им обещали по 200 тысяч рублей, то теперь эта сумма будет составлять 300 тысяч. К такому решению глава республики пришел после того, как лично пообщался с бойцами в Оренбургской области.

Также в программе «Итоги недели» Николаев сообщил о подписании указа о мерах поддержки детей и семьей добровольцев, которые проходят военную службу в батальоне «Атал», а также родных погибших солдат. Так, детям бойцов будут ежемесячно выплачивать по две тысячи рублей, пока они учатся, и организуют двухразовое питание в школах.

И на этом еще не все. Кабмин Чувашии будет разрабатывать дополнительные меры для поддержки вышеназванных категорий лиц, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

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