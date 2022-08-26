Министр науки России Валерий Фальков посетил набережночелнинский «КАМАЗ»

Среди прочего чиновник ознакомился с модельным рядом автогиганта. Фото: ПАО «КАМАЗ»

Глава Минобранауки России Валерий Фальков прибыл с рабочим визитом в Набережные Челны. Он уже посетил ПАО «КАМАЗ», где вместе с ним также побывали глава Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор предприятия Сергей Когогин.

Министр ознакомился с модельным рядом автогиганта, увидел работу главного сборочного конвейера и иное новейшее оборудование, имеющееся на заводе. Фалькову также продемонстрировали образцы карьерного самосвала КАМАЗ-6561 «Геркулес» и беспилотного автомобиля КАМАЗ-6559 «Юпитер».

Фото: ПАО «КАМАЗ»

После «КАМАЗа» Фальков направился в Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) федерального университета.

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