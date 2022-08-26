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Общество26 августа 2022 11:34

В Набережных Челнах трамвай сошел с рельсов и врезался в столб

ДТП произошло в районе переезда остановки «Военкомат»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Причины произошедшего выясняются.

Причины произошедшего выясняются.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 11:17 в пятницу, 26 августа, в районе переезда «Военкомат» в Набережных Челнах трамвай сошел с рельсов и врезался в опору контактной сети. В результате ДТП никто не пострадал, но движение общественного транспорта в городе пришлось временно ограничить. Так, перекрыт участок от «Медгородка» до «ГИБДД», сообщает руководство трамвайного предприятия.

На месте аварии находятся представители экстренных служб, которые выясняют причины произошедшего. Специалисты ООО «Электротранспорт», в свою очередь, уже устраняют последствия ДТП.

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