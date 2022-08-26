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Происшествия26 августа 2022 10:31

В результате ночного пожара в Оршанском районе Марий Эл погибли отец и сын

Возможно, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Фото: ГУ МЧС по Марий Эл

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Фото: ГУ МЧС по Марий Эл

Ночью на пятницу, 26 августа, на улице Центральная в деревне Ошлангер Оршанского района загорелся частный дом. После того, как пожарные потушили огонь, были обнаружены тела двух человек: 74-летнего отца и его 50-летнего сына.

По предварительным данным, незадолго до пожара мужчины распивали алкоголь и курили на веранде. Не исключено, что причиной последующего возгорания стало их неосторожное обращение с огнем.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: СУ СКР по Марий Эл

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает следственное управление СКР по Марий Эл.

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