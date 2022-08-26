На дорогах Марий Эл установят новые камеры для фиксации нарушений ПДД

Информацию о происшествиях с камер видеонаблюдения будут получать сотрудники ГИБДД. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На дорогах Марий Эл планируют установить новые мобильные комплексы фотовидеофиксации "Кордон Про М". Камеры появятся в местах, где чаще всего происходят аварии. Кадры с них будут получать сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба Минтранспорта республики.

На доставку, монтаж и подключение камер потратят 5,7 миллиона рублей.

Напомним, что на дорогах Марий Эл уже установлены 129 камер фотовидеофиксации, 11 из которых являются передвижными. Расположены видеокамеры как на региональных, так и на федеральных трассах.

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