В Чебоксарах экипаж теплохода спас тонувшего человека

На место была оперативно вызвана спасательная бригада. Фото: Иван ВИСЛОВ

Стало известно, что в экипаж теплохода «Чувашия» спас тонувшего человека. Инцидент произошел 23 августа, когда судно совершало прогулочный рейс. О подробностях рассказали в пресс-службе речного порта Чебоксар.

Все началось с того, что один из членов экипажа заметил, что напротив городского пляжа тонет человек и сообщил об этом остальным. Вахтенный начальник начал действовать по инструкции. Первым делом он объявил о тревоге «Человек за бортом» и доложил об обстоятельствах диспетчеру порта, где информацию сразу же передали спасательной бригаде.

В это время экипаж теплохода бросил спасательный круг тонувшему человеку. На борт его подняли подоспевшие спасатели. Мужчина остался жив.

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