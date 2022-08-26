Рустам Минниханов проедет по Казани на мотоцикле

Таким образом он примет участие в мотофестивале «Два Кремля». Фото: president.tatarstan.ru

В эту субботу, 27 августа, в Казани уже в четвертый раз по счету пройдет мотофестиваль «Два Кремля». В этот раз он посвящен теме безопасности дорожного движения. В столицу Татарстана от Кремля в Москве уже отправились около 500 байкеров. В эту пятницу они должны уже прибыть в Чистополь.

В Казани же участники пробега соберутся на площади Первого Мая в 13.00. А через час колонна отправиться к площадке фестиваля – к Центру семьи «Казан». В голове колонны на мотоцикле будет ехать глава Татарстана, мастер спорта международного класса по автоспорту Рустам Минниханов. Он уже принимал участие в пробеге этого фестиваля. Так, в 2020 году он проехал по столице Татарстана на «Урале» с коляской.

К этому времени у «Чаши» уже вовсю будет идти праздничная программа – начало в 11.00. Там гостям и жителям города предложат поучаствовать в мастер-классах на велобеге и самокате, а также покажут шоу на мотоциклах и квадроциклах. Запланирована также выставка ретроавтомобилей и интерактив от спортсмена по силовому экстриму Павел Зубринов.

На фоне сложных каскадерских и акробатических трюков будет идти концертная программа с Филюса Кагирова и группы «Хитобои».

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