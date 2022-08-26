Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2022 10:03

В Казани временно сократят время работы троллейбусов №№3, 8 и 12

Все дело в дорожных работах на Фермерском шоссе
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Горожан просят заранее планировать свои поездки.

Горожан просят заранее планировать свои поездки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 26 августа, в Казани изменится график движения троллейбусов №№3, 8 и 12. Они будут курсировать по улицам города до 22:00. Дело в том, что с 23:00 до 5:00 на участке Фермерского шоссе будут проводиться дорожные работы, сообщает "Метроэлектротранс".

Горожан просят заранее планировать свои поездки, учитывая данную информацию.

С 27 августа троллейбусы города будут ходить по привычному расписанию.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram