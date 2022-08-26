В Казани временно сократят время работы троллейбусов №№3, 8 и 12

Горожан просят заранее планировать свои поездки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 26 августа, в Казани изменится график движения троллейбусов №№3, 8 и 12. Они будут курсировать по улицам города до 22:00. Дело в том, что с 23:00 до 5:00 на участке Фермерского шоссе будут проводиться дорожные работы, сообщает "Метроэлектротранс".

Горожан просят заранее планировать свои поездки, учитывая данную информацию.

С 27 августа троллейбусы города будут ходить по привычному расписанию.

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