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Общество26 августа 2022 9:02

В Казани водителей автобусов наказали за превышение скорости и курение за рулем

Также был уволен один кондуктор
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В городском комитете по транспорту рассмотрели жалобы пассажиров.

В городском комитете по транспорту рассмотрели жалобы пассажиров.

Фото: Алина НИЗАМОВА

На очередной комиссии по безопасности дорожного движения председатель комитета по транспорту Казани пообщался с водителями и кондукторами по видеосвязи.

Таким образом были рассмотрены жалобы от пассажиров общественного транспорта и не только. Так, водитель троллейбуса №2 проехал остановку «Университет», за это его лишат премии.

Это наказание ждет и трех водителе автобусного маршрута №37. Один из них превысил допустимую скорость, второй курил за рулем, а третий проехал мимо остановки.

Кроме того, на комиссии было сообщено, что одного из кондукторов автобуса №35а уволили за предложение оплатить пассажиру проезд наличными без выдачи билета.

Также инструктаж по культуре обслуживания пассажиров проведут с водителем троллейбуса №7, который в грубой форме отказался открывать пассажиру переднюю и среднюю двери. Похожие инструктажи ждут водителя трамвая №1 – он разговаривал по телефону во время движения, и кондуктора автобуса №60 – не выдал билет пассажиру.

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