В Татарстане на строительство моста через реку Степной Зай выделили 462 миллиона рублей

Строительство моста завершат к 20 ноября 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из бюджета республики на строительство моста через реку Степной Зай выделили 462 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно его техническому заданию, новый мост появится на трассе Альметьевск - Азнакаево. Ее длина составит порядка 100 метров. Дорогу покроют асфальтобетонным покрытием, а также установят перила.

Также там организуют две полосы движения. В итоге ширина проезжей части составит 7 метров. Мост должны построить к 20 ноября 2023 года.

Отметим, что старый мост через Степной Зай был в эксплуатации с 1957 года. С тех пор он назван аварийным.

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