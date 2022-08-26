В центре Казани девушка на иномарке вылетала на скорости с дороги и врезалась в столб

После ДТП девушка не захотела даже вызывать "скорую помощь". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на пятницу, 26 августа, в центре Казани автомобиль Hyundai, за рулем которого находилась девушка, на скорости вылетал с дороги и врезался в столб. По предварительным данным, водитель потеряла управление. ДТП произошло на улице Нужина у здания КФУ.

Машина получила серьезные повреждения, а вот девушка-водитель отделалась незначительными травмами и поэтому не вызывала на место аварии «скорую помощь».

Говоря о произошедшем, она заявила, что на дороге невозможно было вовремя заметить ямы и насыпи из асфальтной крошки, передает «Татарстан 24».

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