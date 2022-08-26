В Татарстане в полном воды колесе трактора утонул 1,5-годовалый мальчик

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по Татарстану

Стало известно о трагедии, которая произошла в одном из сел Нурлатского района вечером 24 августа. В колесе трактора, которое было наполнено водой, утонул 1,5-годовалый мальчик. Он вместе с матерью и братом приехал в гости к родственникам.

По предварительным данным, взрослые оставили детей огороде, а сами ушли домой. В какой-то момент мать мальчика вышла и обнаружила его уже без признаков жизни.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В рамках расследования будут установлены причины и условия, приведшие к трагедии, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

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