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Общество26 августа 2022 7:45

Суд смягчил приговор экс-главе ФСС Татарстана Лоханову, осужденному за крупную взятку

В колонии он теперь проведет не девять, а восемь лет
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Такое решение принял Верховный суд республики.

Такое решение принял Верховный суд республики.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденный на девять лет экс-глава ФСС Татарстана Павел Лоханов смог смягчить свой приговор. В пятницу, 26 августа, Верховный суд республики сократил ему срок до восьми лет, но не стал переквалифицировать статью с получения взятки на мошенничество, несмотря на аргументы адвокатов.

Напомним, в конце июня Лоханов был признан виновным в получении крупной взятки. Шансов избежать наказания не было - злоумышленник был задержан с поличным в автомобиле «Infiniti QX 80» сразу после того, как незаконно получил 2,4 миллиона рублей от «РСС-Мед».

Установлено, что за эти деньги глава регионального ФСС «скостил» неустойку, которую должна была заплатить фирма за поставку подгузников для инвалидов, которые не соответствовали заявленным в тендере требованиям.

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