Суд смягчил приговор экс-главе ФСС Татарстана Лоханову, осужденному за крупную взятку

Такое решение принял Верховный суд республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденный на девять лет экс-глава ФСС Татарстана Павел Лоханов смог смягчить свой приговор. В пятницу, 26 августа, Верховный суд республики сократил ему срок до восьми лет, но не стал переквалифицировать статью с получения взятки на мошенничество, несмотря на аргументы адвокатов.

Напомним, в конце июня Лоханов был признан виновным в получении крупной взятки. Шансов избежать наказания не было - злоумышленник был задержан с поличным в автомобиле «Infiniti QX 80» сразу после того, как незаконно получил 2,4 миллиона рублей от «РСС-Мед».

Установлено, что за эти деньги глава регионального ФСС «скостил» неустойку, которую должна была заплатить фирма за поставку подгузников для инвалидов, которые не соответствовали заявленным в тендере требованиям.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram