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Общество26 августа 2022 8:36

В день города и республики 30 августа муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно

Речь идет о стоянке вдоль улиц и дорог
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Обычно по будням с 8:00 до 19:00 стоянка на подобных парковках платная.

Обычно по будням с 8:00 до 19:00 стоянка на подобных парковках платная.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

30 августа муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно. Это связано с празднованием в столице Татарстана Дня города и республики, сообщают местные власти.

Отметим, что обычно по будням с 8:00 до 19:00 стоянка на подобных парковках платная. Бесплатно там можно стоять только первые 15 минут.

Напомним, ранее полиция рекомендовала организаторам мероприятий на 30 августа не использовать для передвижения по Казани личный и служебный транспорт. По мнению правоохранителей, их авто могут быть использованы для совершения тяжких преступлений.

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