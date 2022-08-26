Минниханов представил нового ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина

Некогда Сафин уже работал в КФУ - был старшим преподавателем. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В пятницу, 26 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов представил коллективу Казанского федерального университета (КФУ) нового ректора вуза. Напомним, им стал сенатор Ленар Сафин, который ранее занимал пост главы Минтранспорта республики.

Ректор был представлен на расширенном заседании учебного совета КФУ. Минниханов отметил, что благодарен правительству России за решение назначить на пост руководителя университета именно Ленара Ринатовича, и пожелал ему удачи в работе.

Напомним, что прежний ректор КФУ Ильшат Гафуров сейчас находится под арестом в московском СИЗО. Его обвиняют в подстрекательстве к заказному убийству елабужского депутата Айнара Исрафилова, которое произошло в столице в 1999 году.

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