Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 августа 2022 7:17

В Марий Эл 12-летняя школьница оказалась под колесами отсоединившегося прицепа

В результате наезда девочка получила травмы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ДТП произошло на улице Первомайская в поселке Параньга.

ДТП произошло на улице Первомайская в поселке Параньга.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 16:15 в четверг, 25 августа, на улице Первомайская в поселке Параньга прицеп автомобиля ВАЗ-2110 наехал на 12-летнюю девочку. По предварительным данным, 53-летний водитель легковушки не убедился в исправности тягово-сцепного устройства прицепа.

В результате ДТП школьница получила травмы, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram