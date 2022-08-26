В Марий Эл 12-летняя школьница оказалась под колесами отсоединившегося прицепа

ДТП произошло на улице Первомайская в поселке Параньга. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 16:15 в четверг, 25 августа, на улице Первомайская в поселке Параньга прицеп автомобиля ВАЗ-2110 наехал на 12-летнюю девочку. По предварительным данным, 53-летний водитель легковушки не убедился в исправности тягово-сцепного устройства прицепа.

В результате ДТП школьница получила травмы, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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