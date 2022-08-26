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Общество26 августа 2022 6:50

В Казани автоинспекторы помогли ребенку с высокой температурой добраться до больницы

Отец девочки боялся, что не успеет вовремя доставить малышку медикам без содействия полицейских
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Старший лейтенант полиции Рамиль Хусаинов и старший лейтенант полиции Денис Петров.

Старший лейтенант полиции Рамиль Хусаинов и старший лейтенант полиции Денис Петров.

Фото: МВД по РТ

Автоинспекторы Рамиль Хусаинов и Денис Петров несли службу на улице Халтурина в Казани, когда к ним обратился взволнованный мужчина. Он объяснил, что его 11-месячной дочери резко стало плохо в машине. У девочки поднялась температура и началась рвота. Отец боялся, что не успеет вовремя отвезти малышку в больницу.

Полицейские сообщили о происходящем в дежурную часть, после чего приняли решение сопроводить машину с ребенком до медучреждения со включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.

- Благодаря оперативным, слаженным действиям правоохранителей маленькой пациентке была оказана своевременная медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, - говорят в пресс-службе МВД по Татарстану.

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