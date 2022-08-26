Предполагаемая суррогатная мать детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина жила в Казани

Женщина всегда была уверена, что детям будут рады в этой семье. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Предполагаемая суррогатная мать детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Елена Ширинина. Когда женщина вынашивала Лизу и Гарри, ей было 30 лет и она жила в Казани. Об этом она лично рассказала в ток-шоу «Прямой эфир».

По словам Елены, она рада была принести счастья звездной паре. Женщина с легкостью отдала малышей семье, потому что знала, что им там будут рады.

Напомним, что Лиза и Гарри появились на свет 18 сентября 2013 году в одной из медицинских клиник Подмосковья.

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