Сергей Чемезов награжден государственной наградой Татарстана - орденом «Дуслык»

Отмечено также плодотворное сотрудничество «Ростеха» и региона. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов награжден орденом «Дуслык» за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в развитие промышленного потенциала Татарстана. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Отметим, что орден «Дуслык» - вторая по значимости государственная награда Татарстана. Ее вручают за особые заслуги в укреплении международного авторитета республики, дружбы и сотрудничества между регионом и иностранными государствами, а также другими субъектами России. Кроме того, получить орден можно за значительный вклад в развитие экономических, торговых, научных, технических, социальных, культурных связей и промышленного потенциала, эффективной инвестиционной, благотворительной и общественной деятельности, способствующих процветанию Татарстана.

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