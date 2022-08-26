Элвин Грей стал Заслуженным артистом Татарстана

Музыкант заявил, что это его общая с фанатами победа.
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В четверг, 25 августа, певец Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей, был награжден званием «Заслуженный Артист Республики Татарстан». Это произошло во время одного из мероприятий в рамках Дней татарской культуры, которые проходят в Москве.
- Это наша общая победа, - завил музыкант на своей соцстранице. - В первую очередь хочу поблагодарить моих слушателей, мою команду, семью и всех, кто меня поддерживает.
Элвин Грей заявил, что в ближайшее время собирается выпусть много новых треков, первым из которых станет песня «Эзли кунел» («В поисках души» - ред.).
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