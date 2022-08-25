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Происшествия25 августа 2022 15:37

В Набережных Челнах за сокрытие 24 миллионов рублей от налоговой осудят главу«ЗСК»

Мужчина полностью признал свою вину еще на стадии следствия
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Предприятие уже полностью погасило свои долги перед налоговой.

Предприятие уже полностью погасило свои долги перед налоговой.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела 61-летнего директора ООО «ЗСК» (завод силикатного кирпича) из Набережных Челнов. Мужчину обвиняют в сокрытии денег предприятия от налоговой.

- Мужчина уже во всем сознался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В свою очередь материалы дела уже направлены на рассмотрение в суд, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Как полагает следствие, в 2020 году у завода образовалась просрочка по уплате налогов и страховых взносов на 8,5 миллионов рублей. Из-за этого счета предприятия заблокировали. Но это не помешало директору вплоть до июня 2021 года платить контрагентам напрямую. Таким образом, он скрыл от налоговой более 24 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в ходе расследование этого уголовного дела ООО «ЗСК» полностью погасило указанные задолженности.

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