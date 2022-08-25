В Набережных Челнах за сокрытие 24 миллионов рублей от налоговой осудят главу«ЗСК»

Предприятие уже полностью погасило свои долги перед налоговой. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела 61-летнего директора ООО «ЗСК» (завод силикатного кирпича) из Набережных Челнов. Мужчину обвиняют в сокрытии денег предприятия от налоговой.

- Мужчина уже во всем сознался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В свою очередь материалы дела уже направлены на рассмотрение в суд, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Как полагает следствие, в 2020 году у завода образовалась просрочка по уплате налогов и страховых взносов на 8,5 миллионов рублей. Из-за этого счета предприятия заблокировали. Но это не помешало директору вплоть до июня 2021 года платить контрагентам напрямую. Таким образом, он скрыл от налоговой более 24 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в ходе расследование этого уголовного дела ООО «ЗСК» полностью погасило указанные задолженности.

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