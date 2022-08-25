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Общество25 августа 2022 15:21

Жители Казани засняли разврат с бездомными, который они устроили под окнами многоэтажки

Горожане возмущены тем, что это могли увидеть дети, которые гуляли около дома
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Их не беспокоил ни проезжающие мимо машины, ни то, что рядом могут гулять дети.

Их не беспокоил ни проезжающие мимо машины, ни то, что рядом могут гулять дети.

Фото: скриншот

Сейчас время такое, что детей из дома далеко ин выпустишь погулять. Особенно это касается больших городов как Казань. Но, как оказалось, и в двух шагах от подъезда они могут увидеть такое, что повредит их нормальному развитию или более того психическому здоровью.

Так, жители столицы Татарстана засняли, как прямо под окнами их дома №127 на улице Декабристов двое бездомных – мужчина и женщина в летах, никого не стесняясь устроили разврат. Их даже не беспокоили проезжавшие мимо машины.

Сначала они спокойно лежали в кустах, обнимались, а потом перешли к интиму, а кругом гуляют дети, они могут такое увидеть, сообщает «Татарстан-24» ссылаясь на слова очевидцев.

Напомним, в августе горожане уже возмущались женщинами загорающими с голой грудью и оргиями нудистов около парковки на пляже «Локомотив».

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