Жители Казани засняли разврат с бездомными, который они устроили под окнами многоэтажки

Их не беспокоил ни проезжающие мимо машины, ни то, что рядом могут гулять дети. Фото: скриншот

Сейчас время такое, что детей из дома далеко ин выпустишь погулять. Особенно это касается больших городов как Казань. Но, как оказалось, и в двух шагах от подъезда они могут увидеть такое, что повредит их нормальному развитию или более того психическому здоровью.

Так, жители столицы Татарстана засняли, как прямо под окнами их дома №127 на улице Декабристов двое бездомных – мужчина и женщина в летах, никого не стесняясь устроили разврат. Их даже не беспокоили проезжавшие мимо машины.

Сначала они спокойно лежали в кустах, обнимались, а потом перешли к интиму, а кругом гуляют дети, они могут такое увидеть, сообщает «Татарстан-24» ссылаясь на слова очевидцев.

Напомним, в августе горожане уже возмущались женщинами загорающими с голой грудью и оргиями нудистов около парковки на пляже «Локомотив».

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