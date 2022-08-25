В Йошкар-Олу 26 августа прибудет «Поезд Победы»

Посетить "Поезд Победы" можно бесплатно, зарегистрировавшись на официальном сайте передвижного музея. Фото:администрация Йошкар-Олы

26 августа на железнодорожный вокзал Йошкар-Олы прибудет передвижной музей "Поезд Победы". При его посещении гостей будет сопровождать гид, который познакомит их с историей военных годов, сообщает администрация города.

Так, по историческому маршруту "Предвоенные годы — Великая Отечественная — Победа" посетителей будет сопровождать Лидия. Она будет не просто аудиогидом, а собирательным образом тех времен. Благодаря ей можно будет погрузиться в события предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны.

Внутри самого поезда предусмотрена выставочная экспозиция. Так, в вагонах гости познакомятся со скульптурами и артефактами, а также там имеется мультимедийное сопровождение со звуками воздушного боя и танковых атак.

Посетителей будет сопровождать аудиогид Лидия. Фото: администрация Йошкар-Олы

Посещение «Поезда Победы» бесплатное. Нужно только зарегистрироваться на сайте, выбрав дату и время.

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