Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2022 16:24

В Йошкар-Олу 26 августа прибудет «Поезд Победы»

Билеты на его посещение будут бесплатными
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Посетить "Поезд Победы" можно бесплатно, зарегистрировавшись на официальном сайте передвижного музея. Фото:администрация Йошкар-Олы

Посетить "Поезд Победы" можно бесплатно, зарегистрировавшись на официальном сайте передвижного музея. Фото:администрация Йошкар-Олы

26 августа на железнодорожный вокзал Йошкар-Олы прибудет передвижной музей "Поезд Победы". При его посещении гостей будет сопровождать гид, который познакомит их с историей военных годов, сообщает администрация города.

Так, по историческому маршруту "Предвоенные годы — Великая Отечественная — Победа" посетителей будет сопровождать Лидия. Она будет не просто аудиогидом, а собирательным образом тех времен. Благодаря ей можно будет погрузиться в события предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны.

Внутри самого поезда предусмотрена выставочная экспозиция. Так, в вагонах гости познакомятся со скульптурами и артефактами, а также там имеется мультимедийное сопровождение со звуками воздушного боя и танковых атак.

Посетителей будет сопровождать аудиогид Лидия. Фото: администрация Йошкар-Олы

Посетителей будет сопровождать аудиогид Лидия. Фото: администрация Йошкар-Олы

Посещение «Поезда Победы» бесплатное. Нужно только зарегистрироваться на сайте, выбрав дату и время.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram