В Набережные Челны поступило 25 тысяч доз вакцины против гриппа

В Набережные Челны привезли 25 тысяч доз вакцины против гриппа.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Набережные Челны поступила партия вакцины против гриппа "Совигрипп". Их привезли в количестве 25 тысяч доз.
Главврач городского Госпиталя для ветеранов войн Резеда Мавзютова подчеркнула о возможности делать прививку от COVID-19 и от гриппы в один и тот же день.
- Одновременное введение нескольких вакцин - это обычная практика в иммунологии, которая практикуется издавна, - говорит Резеда Мавзютова.
Также в Набережных Челнах появился препарат «Ультрикс квадри» для беременных женщин и детей. Он применяется для прививки против сезонного гриппа.
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