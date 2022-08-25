Гидрометцентр Татарстана предупредил об опасной «атмосферной засухе»

Днем температура воздуха поднимется до +34 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане из-за сильной жары и отсутствия осадков зафиксировали опасное агрометеорологическое явление - "атмосферная засуха", сообщил Гидрометцентр республики.

По его прогнозу, такая жаркая погода в регионе продержится до конца августа. Так, в дневное время температура воздуха поднимется до +34 градусов. Ночью ожидается до +10-15 градусов, а на западе республики уже до +19 градусов.

Отметим, 25 августа в Татарстане ожидается слабый переменно-направленный ветер, без дождей. Днем температура воздуха будет в пределах от +28 до +33 градусов.

Напомним, что в республике до 29 августа продлили действие штормового предупреждения из-за высокой пожарной опасности лесов.

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