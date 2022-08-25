Временного главу Чебоксар выберут на заседании горсовета 26 августа

Бывший мэр столицы Чувашии Олег Кортунов скончался на 39-м году жизни вечером 22 августа. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Временно исполняющего обязанности главы Чебоксар выберут в пятницу, 26 августа. В этот день городское Собрание депутатов организует внеочередное 23-е заседание. Начало запланировано на 14:00.

Напомним, мэр города Олег Кортунов скончался на 39-м году жизни вечером 22 августа. По предварительным данным, мужчина страдал сердечной недостаточностью, что и стало причиной столь ранней смерти.

С главой столицы Чувашии простились 24 числа в дворце культуры имени Ухсая.

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