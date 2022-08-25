В Татарстане подросток разбился на мотоцикле, подаренном ему на день рождения дедом

Трагедия со школьником на питбайке произошла в Рыбно-Слободском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала 2022 года в Татарстане произошло 280 ДТП с участием детей. В результате аварий 290 несовершеннолетних получили травмы, 10 – погибли. Такие цифры в ходе пресс-конференции озвучил замначальника УГИБДД МВД по республике Дамир Бикмухаметов.

В большинстве ДТП – 127 – дети были пешеходами, но случались и такие аварии, в которых школьники находились за рулем. Так, например, в Рыбно-Слободском районе подросток разбился на питбайке, который ему незадолго до трагедии подарил дедушка. Водительского удостоверения у мальчика в силу возраста не было.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram